Calciomercato Juventus, “salutano Ramsey”: bordate senza precedenti

Calciomercato Juventus, la società tramite i propri profili social ha fatto gli auguri al calciatore gallese. Le risposte dei tifosi sono esilaranti.

Aaron Ramsey oggi ha compiuto 31 anni. L’ex centrocampista dell’Arsenal era arrivato a Torino nell’estate 2019: pochi mesi prima la Juventus era riuscita ad anticipare la concorrenza accaparrandoselo a parametro zero. Un colpaccio, dicevano e scrivevano gli addetti ai lavori. Del gallese in Italia se ne sentiva parlare spesso: un giocatore in grado di ricoprire più ruoli, di spaziare tra centrocampo e attacco.

E soprattutto di trovare frequentemente la via del gol, una delle caratteristiche principali durante i suoi anni a Londra. Due anni e mezzo dopo, le strade di Ramsey e della Juventus stanno per dividersi. Il suo biennio in bianconero si è rivelato un fallimento. Gli allenatori che si sono avvicendati sotto la Mole hanno provato a dargli fiducia e cercare di recuperarlo, ma con risultati estremamente deludenti.

Calciomercato Juventus, ecco i tweet più “cattivi” sul compleanno di Ramsey

Ramsey andrà via dalla Juventus: ha ancora un anno di contratto, ma verrà trovata una soluzione. A gennaio oppure a giugno. Ma ciò non ha impedito alla società di fargli gli auguri, oggi, in occasione del suo compleanno. Un post sui profili social ufficiali, “condito” da un breve video con le sue migliori giocate con la maglia della Vecchia Signora. E poi chiamandolo con il suo soprannome: Rambo.

Post che però ha generato una marea di tweet ironici da parte dei tifosi, che ormai hanno scaricato Ramsey e non vedono l’ora che il gallese faccia le valigie e abbandoni la Continassa. Di seguito qualche tweet divertente che prende di mira, bonariamente, il calciatore juventino.

Quando ti toccano solo 48sec di video, perchè non è stato possibile reperire materiale in più alla juventus. #Ramsey #Juventus https://t.co/FKiMXpabkf — Adriana ADP J.Genus ⚪️ ⚫️ 🇮🇹 🇮🇹 (@AdriJuve64) December 26, 2021

#Ramsey si lussa due costole spegnendo le candeline. Fuori due mesi salvo complicazioni. — lupisco (@a_lupisco) December 26, 2021