Calciomercato Juventus, addio immediato: destinazione “segnata”

Calciomercato Juventus, la sua cessione sembra essere sempre più probabile: doppia opzione sul piatto. Ecco i dettagli.

L’intenzione della Juventus, alla luce anche delle parole di Maurizio Arrivabene, sarebbe quella di finanziare i propri colpi dalle cessioni che di volta in volta si riusciranno a perfezionare.

Prescindendo dai vari Ramsey ed Arthur, per i quali Cherubini sarebbe anche disposto ad accettare soluzioni in prestito, gli unici due calciatori in rosa dai quali si potrebbe ricavare un discreto tesoretto sono Kulusevski e Mckennie. Ma se per il texano, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra esserci il veto di Max Allegri, che ne ha apprezzato la crescita esponenziale, diverso è il discorso per lo svedese ex Parma, oggetto del desiderio di diversi club di Premier.

Stando alle indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, infatti, nelle ultime ore alla lista delle pretendenti si sarebbe aggiunto anche l’Everton; fino a questo momento, erano stati Tottenham e soprattutto Arsenal ad effettuare sondaggi esplorativi, per tastare la situazione. Ricordiamo che la Juve valuta lo svedese non meno di 35 milioni di euro, e non intende assolutamente mettere a bilancio sanguinose minusvalenze. Lavori in corso, dunque: si aspettano novità a breve.