Juventus, ottavi di Champions League | Ci sono le date

Nel 2022 la Juventus sarà attesa da importanti appuntamenti non solo per quanto riguarda la serie A ma anche in Europa.

Il 2022 si aprirà per la Juventus con degli importanti appuntamenti in campionato. Big match in calendario a gennaio per capire se la formazione allenata da Max Allegri riuscirà a tornare o meno in corsa per un piazzamento utile a conquistare la prossima edizione della Champions League. Fondamentale risultato da raggiungere anche per motivi economici, visti gli introiti che il torneo internazionale garantisce. E a proposito di Champions League, nel mese successivo bisognerà poi iniziare a concentrarsi proprio sugli ottavi di finale che la Juve dovrà disputare contro il Villarreal. Finora il cammino europeo di Dybala e compagni è stato super. Primo posto nel girone mettendosi alle spalle il Chelsea campione in carica. Risultato tutt’altro che semplice da raggiungere.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Juventus, ecco quando si giocherà contro il Villarreal

In attesa di veder la loro squadra tornare in campo, i tifosi della Juventus possono prendere carta e penna ed appuntarsi le date delle prossime partite di Champions League. I bianconeri inizieranno il loro cammino negli ottavi di finale in trasferta il prossimo 22 febbraio giocando sul campo del suo avversario il Villarreal. Che sarà ospite allo Stadium per il ritorno invece quasi un mese dopo, ovvero il 16 marzo. E’ opportuno sottolineare come in Europa non vale più la regola del gol segnato in trasferta. Saranno senz’altro 180 minuti da vivere intensamente per i supporters bianconeri, che sperano chiaramente che la loro squadra possa andare il più avanti possibile in questa competizione. La Champions League manca nella bacheca del club da 25 anni e il sogno è quella di riconquistare questa ambita coppa al più presto.