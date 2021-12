Calciomercato Juventus, occasioni a zero | La lista in serie A

Mentre ci si avvicina sempre più al mese di gennaio aumentano a dismisura i rumors riguardanti il calciomercato della Juventus di Allegri.

Non ci sono grandi risorse da spendere in casa bianconera e del resto la finestra invernale non lascia spazio a grandi investimenti. E’ importante però saper cogliere le occasioni che il mercato presenta giorno dopo giorno. E i tifosi sperano che la dirigenza sappia farsi trovare pronta nel caso in cui ci sarà il modo di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. La prima fase della stagione del resto ha evidenziato qualche carenza nell’organico bianconero, soprattutto per quanto riguarda la linea mediana. Servirebbero almeno un paio di rinforzi così come servirebbe un centravanti capace di finalizzare al meglio il gioco juventino. Ma si deve anche guardare avanti e ai colpi da mettere a segno in estate, anche perché la lista dei calciatori che si possono ingaggiare a parametro zero è ricca di nomi molto interessanti.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, da Romagnoli a Belotti: i nomi caldi in caso di mancato rinnovo

In casa Inter ci sono tanti calciatori in scadenza di contratto ma il più importante è senz’altro Brozovic. Il regista croato è un nome che fa gola a tanti ma l’intenzione dei nerazzurri è quella di blindarlo, un nuovo contratto sarebbe stato già offerto. Nomi caldi tra i possibili futuri parametro zero anche al Milan, dove Kessie e Romagnoli hanno il contratto in scadenza a giugno. Soprattutto il difensore farebbe molto comodo ad una Juventus che deve rinnovare il suo pacchetto di centrali. Altro difensore in scadenza di contratto è il laziale Luiz Felipe, potenziale obiettivo di molti così come il bomber del Torino Andrea Belotti. L’azzurro, quest’anno un po’ frenato dagli infortuni, è un attaccante che in serie A ha sempre fatto benissimo. Anche Mkhitaryan della Roma ha l’accordo in scadenza a giugno e come lui anche un altro big della serie A come Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ancora non ha trovato l’accordo per rimanere all’ombra del Vesuvio e all’orizzonte per lui potrebbe esserci una nuova avventura.