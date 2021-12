Calciomercato Juventus, il retroscena su Federico Chiesa

Pochi giorni ancora e poi si aprirà ufficialmente il calciomercato anche per la Juventus, che proverà a puntellare la sua rosa.

Non ci saranno grandi spese all’orizzonte per il club torinese, ma non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera proverà ad approfittare delle eventuali occasioni che capiteranno per rinforzare la squadra di Allegri. Chiamata a compiere un cammino importante in Champions League ma anche in campionato, dove si sta cercando una difficile rimonta con l’obiettivo di conquistare quantomeno il quarto posto. I veri colpi saranno i rientri di calciatori fondamentali nello scacchiere bianconero come ad esempio Chiellini, Dybala e Chiesa. La loro classe e la loro esperienza sarà molto importante nella seconda fase della stagione. Proprio riguardo il calciatore ex Fiorentina c’è un retroscena di calciomercato che riguarda il suo passaggio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Chiesa ha detto no al Liverpool

L’indiscrezione si legge in Inghilterra sul “Sun” e rivela come il Liverpool non solo fosse molto interessato alle prestazioni di Chiesa, quanto si fosse mosso in maniera ufficiale per portare l’attaccante esterno all’Old Trafford. I Reds avrebbero messo sul piatto una somma importante, 60 milioni di sterline, ma la trattativa non andò avanti. Questo perchè Chiesa ha voluto vestire a tutti i costi la maglia della Juventus, rinunciando dunque ad altre possibili alternative per la sua carriera. Difficile dire di no quando chiama un club importante come il Liverpool, ma il figlio d’arte ha deciso di voler proseguire il suo percorso nel campionato italiano e per adesso i fatti gli stanno dando ragione. La sua crescita negli ultimi due anni è stata esponenziale e oggi è senz’altro un campione sempre più forte che fa gola a molti club.