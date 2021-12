Calciomercato Juventus, l’arrivo di una punta può cambiare il suo destino?

Solo pochi giorni e poi arriverà per il calciomercato della Juventus il momento di pensare ai primi movimenti per il 2022.

Nessuna rivoluzione all’orizzonte in casa bianconera, ma la dirigenza non si farà trovare impreparata nel momento in cui ci sarà l’opportunità di portare a Torino qualche nuovo volto. Certo prima di comprare ci sarà bisogno di cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore. Una mossa che potrebbe garantire un piccolo tesoretto ma soprattutto un sostanziale risparmio per quanto riguarda il monte ingaggi. Si sta parlando molto in queste ultime settimane della possibilità dell’arrivo di nuovi centrocampisti (specie se partiranno Ramsey e Arthur) ma soprattutto anche di un nuovo centravanti, chiamato a segnare con regolarità e concretizzare la mole di gioco bianconera.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge dovrebbe comunque restare

Da Milik a Icardi, da Scamacca a Aubameyang. Sono tanti i nomi che sono stati accostati alla Juventus nel corso degli ultimi mesi. Giocatori con caratteristiche fisiche e tecniche diverse, così come diversa è la strategia che imporrebbero al club. Di sicuro a gennaio è difficile pensare a grandi investimenti da parte del club. Ma se davvero arriverà un nuovo attaccante nella rosa di Allegri quale sarà il destino degli altri attaccanti? E in particolare quello di Kaio Jorge? E’ banale sottolineare come gli spazi per il giovane brasiliano si ridurrebbero ancora di più nel caso in cui la concorrenza in avanti aumentasse. Ma al momento non sembra esserci alcuna ipotesi di prestito altrove per lui. Allegri più volte in conferenza stampa ha sottolineato la stima e la fiducia nel campioncino verdeoro, ragion per lui si può pensare come in ogni caso la crescita del calciatore continuerà in casa bianconera.