Calciomercato Juventus, Cherubini trova la chiave | Bruciata l’Inter

Calciomercato Juventus, Cherubini trova la chiave per arrivare all’esterno. Bruciata la concorrenza dell’Inter che era sul calciatore

Potrebbe essere stata bruciata la concorrenza dell’Inter. Almeno così sembra secondo quanto riportato da seriebnews.com. Anche perché la Juve ha in rosa quell’elemento che potrebbe interessare al Genoa anche per la prossima stagione e che al momento è in prestito al Vicenza.

Parliamo di Ranocchia, centrocampista classe 2001 che nonostante la non buona stagione della società veneta si sta comunque mettendo in mostra. E allora potrebbe essere lui la soluzione per arrivare ad Andrea Cambiaso, che per duttilità e anche per qualità tecniche, è un giocatore che potrebbe davvero fare comodo a Massimiliano Allegri nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, bruciata l’Inter

Secondo il portale, il calciatore che adesso è in Serie B, potrebbe finire in prestito la prossima stagione alla società ligure. Un’operazione comunque da chiudere adesso per anticipare, come detto, Marotta, che avrebbe appunto messo nel mirino l’esterno rossoblù.

Una trattativa di mercato che potrebbe andare in porto nella prossima stagione mantenendo comunque ancora Ranocchia al Vicenza. Cherubini però vorrebbe senza pochi dubbi anticipare l’operazione per bruciare appunto l’Inter che è in corsa per il giocatore. Anche Inzaghi infatti deve pensare al futuro soprattutto perché il rinnovo di Perisic appare più difficile del previsto.