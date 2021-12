Calciomercato Juventus, addio Sandro: il pupillo arriva con lo scambio

Calciomercato Juventus, il pupillo di Allegri potrebbe arrivare tramite uno scambio con Alex Sandro ormai ai margini.

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Milinkovic Savic adesso sembrerebbe sempre più possibile, come comunica il portale ‘Laziochannel.it’, si prospetta un importante operazione di mercato. La Vecchia Signora infatti aprirebbe all’ipotesi scambio di cartellini con la Lazio per facilitare la cessione di Alex Sandro, laterale sinistro prima inamovibile adesso non più indispensabile. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Savic potrebbe arrivare in bianconero tramite uno scambio con il brasiliano che piace all’ex Sarri che ha già avuto modo di allenarlo proprio alla Juventus.

Ipotesi scambio Savic – Sandro | La Juve tenta la Lazio

Ma chiaramente non basterà il solo cartellino del brasiliano per concludere la trattativa. Il pupillo di Lotito e anche dello stesso Allegri, che proprio lo aveva già messo in cima alla lista dei desideri nella sua prima mandata bianconera, potrebbe arrivare ma in cambio di almeno 30-35 milioni e, ovviamente, il cartellino del laterale sinistro.

In questo modo si andrebbe incontro ad una trattativa che potrebbe accontentare entrambe le parti. Lo stesso Savic aprirebbe ad una cessione visti anche i difficili rapporti con Sarri e la Juventus, oltre a stabilizzare il centrocampo, riuscirebbe anche a cedere il laterale sinistro non di certo più inamovibile come un tempo. Un affare che potrebbe concretizzarsi già nel mercato di gennaio. Inoltre Savic troverebbe una squadra al top per giocare ai massimi livelli anche le competizioni internazionali.