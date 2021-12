Calciomercato Juventus, addio Ramsey: affare con lo scambio in Premier League. Via il gallese per prendere un difensore

L’apertura ufficiale del mercato si avvicina e la Juventus è alla ricerca non solo di un attaccante – che è l’elemento principale che serve alla squadra di Allegri – ma anche di un esterno difensivo ma, soprattutto, è alla ricerca di club che possano prendere gli esuberi della rosa.

Uno di questi, senza dubbio, è Ramsey: il gallese ha chiuso la sua avventura con la maglia bianconera e non vedrà più il campo. Inoltre prende uno stipendio incredibile, mai giustificato dalle prestazioni del calciatore. Insomma, Cherubini sta facendo di tutto per riuscire a cederlo già le prossime settimane. E secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, ci sarebbe l’intenzione di mandarlo via in prestito.

Calciomercato Juventus, scambio in Premier League

La squadra “messa nel mirino” dalla dirigenza sarebbe l’Everton. Che ha in rosa Digne, l’esterno francese che conosce la Serie A per il suo passato alla Roma, e che non dovrebbe rimanere in Inghilterra alla corte di Benitez. Un elemento che farebbe proprio al caso di Allegri anche perché, Alex Sandro, che non convince più del tutto, potrebbe essere inserito in qualche altra trattativa di mercato. In poche parole la Juventus, qualora riuscisse davvero nell’intento, non solo piazzerebbe un calciatore che fino a qui ha deluso, ma coprirebbe un altro buco che potrebbe lasciare il brasiliano.

Vedremo nelle prossime settimane quali realmente possono essere i dettagli di un’operazione del genere. Che non appare assolutamente fuori portata. Anche perché l’Everton, in tempi non sospetti, aveva messo gli occhi sul centrocampista gallese.