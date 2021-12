Calciomercato Juventus, l’analisi per reparto | Le mosse di gennaio

Giorni bollenti si preannunciano alla prossima riapertura del calciomercato in serie A e dunque anche in casa Juventus.

La finestra invernale dei trasferimenti è ormai vicina e i tifosi si aspettano qualche mossa da parte della dirigenza. Perchè non c’è dubbio che la squadra allenata da Massimiliano Allegri nella prima fase della stagione abbia palesato delle lacune in alcune zone del campo. In particolar modo si potrebbero cercare dei nuovi centrocampisti e un nuovo bomber, un nome importante che possa garantire un buon bottino di reti. Nel corso delle ultime settimane sono stati fatti tanti nomi riguardo i possibili colpi della Juventus, è opportuno dunque fare un riepilogo della situazione a poche ore dal via dei trasferimenti.

Calciomercato Juventus, si deve intervenire a centrocampo e in attacco

Non dovrebbero esserci novità nel pacchetto arretrato, anche se secondo gli ultimi rumors di fronte ad una offerta importante la Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Rugani ma soprattutto Alex Sandro, che pare essere nel mirino del Real Madrid di Ancelotti. A centrocampo tutto dipenderà dalle partenze di Ramsey e Arthur. Le loro cessioni farebbero risparmiare una somma importante, relativa agli ingaggi, somma da poter reinvestire sui nuovi volti. Tchouameni del Monaco sembra essere una pista difficile da percorrere, rimane in piedi l’ipotesi low cost Witsel ed è tornato di moda anche il nome di Frattesi del Sassuolo. E’ però riguardo il ruolo di attaccante che i rumors sono tanti. Vlahovic è l’obiettivo numero uno ma anche quello più complicato da raggiungere. Per questo motivo è tornato di moda il nome di Scamacca, anche lui del Sassuolo. Un investimento per il futuro. Più defilato Aubameyang in uscita dall’Arsenal, mentre occhio ai nomi di Icardi e Milik, che sarebbero ben lieti di tornare da protagonisti in serie A.