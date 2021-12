Calciomercato, affarone dalla Premier: “Vuole la Juventus” | Arriva gratis

Calciomercato Juventus, la rivelazione in diretta del noto giornalista dà sfogo ad una clamorosa pista per l’attacco.

Sono ore frenetiche in casa Juventus, con Cherubini chiamato a migliorare una rosa che soprattutto nel suo reparto offensivo ha mostrato lacune evidenti. Sono tanti i nomi attenzionati dai bianconeri, anche se molto dipenderà da quali cessioni si riuscirà a mettere a segno.

I profili, chiaramente sono diversi. Il preferito – ma anche il più costoso – sarebbe Dusan Vlahovic, ma i discorsi per il bomber serbo, con il quale si vocifera che già sia stata trovato un accordo, potrebbero essere rimandati a giugno, fermo restando che per il centravanti classe ‘2000 la concorrenza è furiosa e si parte da una base d’asta di almeno 70 milioni di euro. Per Icardi il Psg non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto: e in questo senso la “Vecchia Signora” non vorrebbe impegnarsi per l’acquisto definitivo di un calciatore che nell’ultimamente è passato alla ribalta più per le vicende extra campo.

Proposto Aubameyang, sondato Scamacca, che per caratteristiche e margini di miglioramento sarebbe il preferito di Allegri, da non trascurare neanche la pista che porta ad un altro attaccante che attualmente milita in Premier League: Alexandre Lacazette.

Calciomercato Juventus, sarà Lacazette il nuovo bomber? Rivelazione in diretta

Il francese ex Lione, che il prossimo 28 maggio spegnerà 31 candeline, è legato all’Arsenal da un contratto in scadenza nel 2022. Al momento le trattative per il rinnovo latitano, al punto che la soluzione più probabile sembra essere quella di una separazione anticipata, anche perché i Gunners non vogliono correre il rischio di perderlo a zero, e a gennaio potrebbero accontentarsi di un’offerta “simbolica”. Sondato da alcuni club in Liga, Lacazette potrebbe tornare prepotentemente in auge anche in ottica Juventus. In un video pubblicato su Youtube, il giornalista Gianni Balzarini, da sempre molto attento alle vicende in casa bianconera, ha fornito maggiori ragguagli a riguardo:

“Ho deciso di rivelarvi il nome che la Juve sta trattando in questo momento: Lacazette. Lui vuole la Juventus. Sono in contatto quotidianamente col suo agente, e il discorso c’è. E secondo me sarebbe anche un buon acquisto. Per quanto riguarda l’affare Icardi, il Psg non ha aperto alla formula del prestito“.