Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il bomber: ecco la prima offerta

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il numero 9 a cui affidarsi: presentata la prima offerta da parte dei bianconeri.

La necessità di prendere un centravanti è impellente, la Juventus non può farne a meno. Tanto che la Gazzetta dello Sport tira in ballo il girone d’andata meno prolifico dell’ultimo decennio (27 reti). La Juve ha individuato l’uomo che può fornirglieli, e al tempo stesso inserirsi nel progetto di rinnovamento con i giovani da cui la proprietà non vuole deviare. Gianluca Scamacca è l’obiettivo in attacco e i bianconeri sono pronti a provarci già per il mercato di gennaio. O meglio, lo stanno già facendo: c’è già stato un primo contatto fra le due dirigenze, c’è una prima base per una offerta e ci sarà, probabilmente nei primi giorni di gennaio, un primo incontro “ufficiale”. Non si può dire che sia partita una vera trattativa, ma il pressing juventino sì: da Torino hanno fatto capire di volerci provare subito.

Scamacca, le cifre dell’affare

Scamacca è cercato da tanti, ma la Juventus si sta muovendo con grande serietà. Per l’attaccante a Torino partono da una valutazione iniziale di 30-35 milioni: la situazione di bilancio del club impone che gli uomini di mercato si muovano alla ricerca di una formula di “pagamento dilazionato” come quella messa in piedi (non senza fatica) per Manuel Locatelli. Allora fu impossibile inserire contropartite tecniche fra i giocatori giovani, anche dell’Under 23, stavolta l’opzione potrebbe essere riproposta al primo incontro, che come detto potrebbe avvenire nella prima metà di gennaio, con i neroverdi che, però, partono da una valutazione iniziale di 40 milioni di euro, e non vorrebbero cedere il proprio bomber già a gennaio