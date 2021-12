Calciomercato Juventus, dal Psg in Serie A: richiesta da capogiro

Calciomercato Juventus, il giocatore del Psg ormai è pronto a cambiare campionato, la possibile destinazione rimane la Serie A.

Calciomercato Juventus, La Lazio potrebbe dire addio al piano di mercato che l’avrebbe vista coinvolta nell’acquisto del laterale francese in uscita dal Psg, Layvin Kurzawa, infatti, è in uscita proprio dalla Francia ma l’eccessiva richiesta peri l contratto potrebbe diventare un grosso vincolo per la squadra dell’ex Sarri, che a questo punto si chiamerebbe fuori dalla trattativa.

Kurzawa e la richiesta troppo alta per la Serie A

Il terzino sinistro francese classe 1992 del PSG, che ormai ai margini della società e con un rapporto sempre più contrariato nell’ambiente, sarebbe pronto a lasciare la sua Francia per venire in Italia. Ma stando alle ultime indiscrezioni proveniente da ‘Il Messaggero’, la Lazio che sembrava la squadra in pole per il suo acquisto, potrebbe desistere definitivamente. Il motivo è legato al contratto, reputato eccessivamente dispendioso per le casse del club romano.

La cifra per il contratto del francese ammonterebbe a 4 milioni di euro a stagione, troppo alta per il club di Lotito, soprattutto visto il lungo periodo di incertezza economica che sta colpendo tutta la Serie A. L’opzione preferita dalla Lazio sarebbe dunque quella del prestito per il terzino con partecipazione al pagamento dello stipendio da parte dello stesso Psg. Ipotesi, ad oggi, decisamente impraticabile.