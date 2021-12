Calciomercato, lite e addio: l’Inter manda al tappeto la Juventus così

By

Calciomercato Juventus, l’Inter è pronta a chiudere un obiettivo perseguito per lungo tempo dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, dalla ‘Gazzetta dello Sport’ c’è la conferma. L’Inter sarebbe molto vicina a Lucas Digne, Marotta è pronto a chiudere il colpo a sorpresa. Sarebbe infatti lui il prescelto per la fascia sinistra ma bisognerà ancora ristabilire il prezzo con l’Everton. Ad assecondare la trattativa è bastata la parola di Simone Inzaghi che vedrebbe il giocatore perfettamente contestualizzato nella sua rosa, una trattativa che metterebbe, dunque, fuori gioco la Juventus, altra squadra che fu molto vicina al giocatore.

Digne verso l’Inter | C’è il sì di Inzaghi

Il laterale francese sarebbe già in uscita dalla Premier League, i rapporti sempre più burrascosi con il tecnico Rafa Benitez hanno ormai consolidato un addio già nel mercato di gennaio, l’Inter è pronto a chiudere il suo primo reale colpo per gennaio. Tra le opzioni di acquisto figura il prestito, variante gradita alla dirigenza nerazzurra che così non sarebbe disposta a spendere subito cash.

Ovviamente l’Everton aprirebbe al prestito solo su garanzia di un riscatto a fine stagione. Cosa che l’Inter in evidente crisi finanziaria non può fare. Dunque prima dell’acquisto l’Inter dovrà cedere uno tra Kolarov, Vecino e Sensi. Ma stando alla Gazzetta, il club nerazzurro resta la squadra più vicina a chiudere la trattativa. Come detto poc’anzi, anche la Juventus fu molto vicina all’acquisto del giocatore ma adesso la situazione sembra nuovamente compromettersi. Con Marotta pronto a regalare un primo giocatore utile ad Inzaghi.