Calciomercato Juventus, il rinnovo di Paulo Dybala slitta ancora: i bianconeri potrebbero proporre un contratto a cifre ridotte.

La telenovela Dybala si arricchisce di una nuova puntata. Ad un passo dal traguardo, dopo che era stato fondamentalmente trovato l’accordo sulla base di un contratto fino al 2026 che tra parte fissa e variabile sfiorava i 10 milioni di euro, sarebbe la Juventus a voler ora come ora temporeggiare.

Tutto nasce dalle condizioni fisiche piuttosto precarie della “Joya“, che in questo primo scorcio di stagione ha disputato soltanto 13 partite su 19. Il nuovo infortunio muscolare patito contro il Venezia, che lo ha costretto a saltare anche le due gare contro il Bologna e il Cagliari, ha alimentato nuovamente dubbi ed incertezze da parte della dirigenza, che adesso appare piuttosto recalcitrante ad “impegnarsi” con il suo vicecapitano con un contratto così lungo, e così oneroso.

Jorge Antun è atteso in Italia il 12 gennaio, e in teoria la sua speranza è quella che in occasione del summit che si terrà con la Juve, l’accordo possa essere trovato in tempi relativamente brevi. Tuttavia, ad “accogliere” il clan Dybala, soprattutto se l’ex Palermo dovesse steccare contro Napoli, Roma ed Inter, ci potrebbe essere una proposta di rinnovo a cifre ridimensionate.

Calciomercato, “giallo” Dybala: la nuova proposta della Juventus

Come riferito da “La Gazzetta dello Sport“, la Juventus starebbe valutando la possibilità di ridurre la parte cash, rispetto agli 8-9 milioni inizialmente pattuiti, o di passare ad un accordo triennale. L’ultimo rinvio per la fumata bianca, dunque, non sarebbe stata dettato soltanto da contingenze fiscali di Antun, ma anche dalla volontà da parte della “Vecchia Signora” di vederci chiaro. Dybala vuole la Juve, che però a sua volta aspetta di capire se e quando riceverà determinate garanzie: si prospettano ore infuocate.