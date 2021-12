Calciomercato Juventus, Mou ci prova: idea di scambio per l’esubero

Calciomercato Juventus, i dirigenti giallorossi hanno messo nel mirino il centrocampista: lo scambio farebbe comodo a tutti.

Oltre alla Juventus, in questo momento c’è un’altra squadra molto attiva in sede di calciomercato. Si tratta della Roma, che sta cercando in tutti i modi di accontentare il suo allenatore José Mourinho. Il tecnico portoghese, arrivato nella Capitale la scorsa estate, ha fatto capire a più riprese ai fratelli Friedkin che per lottare per grandi traguardi servirà fare uno sforzo ulteriore. La rosa, così com’è adesso, non va bene.

Le riserve non sono all’altezza di titolari e le parole pronunciate dopo la debacle con il Bodo/Glimt non lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni. La Roma, in realtà, si è già mossa prima dell’apertura ufficiale del mercato, prelevando dall’Arsenal il centrocampista Maitland-Niles, un giocatore molto stimato da Mou da quando allenava in Inghilterra. Ma non sarà questo l’unico colpo della società giallorossa.

Calciomercato Juventus, Arthur a Roma e Diawara a Torino

Nelle ultime ore, come riporta il portale calciomercato.it, i dirigenti della Roma sarebbero intenti ad intavolare un doppio scambio con Juventus e Inter. Un’operazione che converrebbe un po’ a tutte e che andrebbe a coinvolgere i rispettivi esuberi. Ne ha parlato il giornalista Sandro Sabatini ai microfoni di “Radio Radio”: “La Roma insegue nomi come Grillitsch e Kamara, ma è interessata anche a due profili che oggi hanno pochissimo spazio in Serie A, come Arthur della Juventus e Vecino dell’Inter”.

Dunque, ai giallorossi piace il centrocampista brasiliano che a gennaio dovrebbe salutare Torino. E una soluzione sarebbe uno scambio con il pari ruolo Amadou Diawara, che la Roma lascerebbe partire volentieri.