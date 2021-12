Juventus, il Covid comincia a diffondersi nuovamente anche in casa bianconera, nell’Under 19 e nell’Under 23. L’annuncio ufficiale.

L’aumento repentino dei contagi causa Covid non risparmia neanche la Juventus. Come comunicato dal club bianconero con una nota apparsa sui propri profili ufficiali, tra l’Under 19 e l’Under 23 sotto sette i nuovi casi di positività, dall’esito dell’ultima tornata di tamponi effettuato.

Ecco la nota ufficiale: “Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori della Juventus U23 Enzo Barrenechea, Gabriele Boloca, Marco Da Graca e Marco Raina.

Queste persone stanno già osservando le norme previste. La Juventus U23, che ricomincerà la sua attività il 30 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie.

Juventus comunica, inoltre, che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 anche di due calciatori della U19 oltre a quella di un membro dello staff tecnico e tutti sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.

Da capire, stando così le cose, se vi possano essere le basi per la proliferazione di un focolaio e se, eventualmente, esso potrà colpire anche la prima squadra. Vi terremo costantemente aggiornati.