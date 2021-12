Calciomercato Juventus, Kulusevski è in vendita | Chi è la nuova pretendente

Calciomercato Juventus, il giovane attaccante svedese lascerà Torino solamente se dovesse arrivare un’offerta congrua.

Andrà via, ma solo se arriverà l’offerta giusta. Non è una necessità la cessione di Dejan Kulusevski, lo svedese classe 2000 acquistato due anni fa dall’Atalanta per 35 milioni di euro più eventuali nove di bonus. Il suo arrivo rappresentò un investimento importante e la Juventus adesso non ha alcuna intenzione di svenderlo per fare cassa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore non figura nella lista degli incedibili, anzi.

Ma i bianconeri sono nella condizione di potersi permettere di fare muro qualora non dovesse arrivare una proposta congrua. Kulusevski, nel frattempo, dovrà continuare nel suo percorso di crescita. La sensazione è che possa esplodere da un momento all’altro, ma quello che gli è mancato, finora, è la continuità. E la speranza è che, sotto l’attenta guida di Massimiliano Allegri, possa correggere i suoi difetti.

Calciomercato Juventus, su di lui c’è anche il Bayern Monaco

Kulusevski, come spiega la Rosea, finora ha collezionato ventuno presenze tra campionato e Champions League, che non sono affatto poche. Ma il minutaggio resta molto basso: appena 700 minuti. Il motivo dello scarso utilizzo? Si tratta di un calciatore ancora molto “timido” dal punto di vista caratteriale e soprattutto poco gestibile tatticamente: un ibrido tra trequartista, esterno e seconda punta.

Chi è interessato a Kulusevski dovrà dunque sborsare 35-40 milioni: i bianconeri vogliono rientrare dalla spesa effettuata due anni fa. Al momento c’è un forte interesse da parte di Tottenham e Arsenal. Ma oltre alle due londinesi avrebbe chiesto più d’un’informazione anche il Bayern Monaco.