Calciomercato Juventus, non solo Dybala | Il punto sui rinnovi

Non ci sono solo acquisti e cessioni all’orizzonte nel prossimo calciomercato della Juventus che si riaprirà con l’avvento del nuovo anno.

Mancano solamente pochi giorni a gennaio e la Juventus sa bene di dover potenziare la rosa di Allegri per continuare a credere nella rimonta al quarto posto, indispensabile per agguantare la prossima edizione della Champions League e con essa gli importanti introiti economici che ne derivano. Potrebbero arrivare nella sessione invernale di mercato almeno un centrocampista e una nuova punta. Ma molto dipenderà anche dalle cessioni che il club riuscirà ad effettuare. Recuperare un tesoretto da reinvestire, risparmiando magari sul monte ingaggi, pare essere la missione principale. Oltre ad acquisti e cessioni però ci si dovrà concentrare anche sui rinnovi contrattuali, che potrebbero determinare anche le mosse future in estate della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, per i rinnovi bisogna ancora attendere

Per il momento la questione rinnovi in casa Juventus sembra vivere una fase di stallo. Non ci sono infatti novità all’orizzonte per quanto riguarda Paulo Dybala, che rappresenta senz’altro il caso più spinoso. La permanenza dell’argentino a Torino non sembra essere in discussione, ma il rinvio della firma e dunque del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 preoccupa e non poco i tifosi. Le prossime settimane però saranno decisive per capire non solo il futuro del numero dieci, ma anche quello di Cuadrado e Bernardeschi. Anche per i due esterni dovrebbe esserci in cantiere un rinnovo di contratto, per adesso però la fumata bianca pare essere distante. Dovrebbe riparlarsene anche per loro nel corso dei primi due mesi dell’anno, magari a bocce ferme, con il calciomercato chiuso. Da capire anche quale sarà la decisione della Juve riguardo gli altri due giocatori in scadenza di contratto, ovvero il portiere Perin e il laterale De Sciglio.