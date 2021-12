Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: svolta inattesa

Calciomercato Juventus, il centravanti è stato accostato negli ultimi giorni ai bianconeri: ecco la decisione.

Tutto sull’attaccante. Ruota attorno all’arrivo di una punta il prossimo mercato invernale della Juventus. Sono ore frenetiche per il direttore sportivo Federico Cherubini, che sta valutando attentamente tutti i nomi sul piatto. Serve un elemento che sia in grado di rendere più prolifico il reparto avanzato bianconero. Non importa se sia un centravanti puro o meno. L’importante è che possa dare una mano ad un attacco sofferente, che nel girone d’andata ha prodotto troppo poco.

Molto dipenderà anche dalle cessioni. Per esempio, nelle ultime ore si parla di un addio anticipato di Alvaro Morata, sul quale è piombato il Barcellona. Non un’operazione facile, ma che tra qualche settimana potrebbe decollare. Un giocatore che la Juventus segue attentamente è Scamacca del Sassuolo, ma le pretendenti sono tante e gli emiliani stanno giocando al rialzo.

Calciomercato Juventus, via Milik dalla lista dei possibili innesti in attacco

Il grande sogna resta Dusan Vlahovic della Fiorentina. Ma del serbo non se ne potrà parlare prima di giugno. Ormai ha deciso: vuole chiudere la stagione a Firenze. Si era parlato anche di un possibile ritorno in Italia di Arkadiusz Milik, ex ariete del Napoli ed oggi in Francia al Marsiglia. Le sue qualità avrebbero fatto comodo a Massimiliano Allegri, il suo è un prototipo che può fare al caso della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, i bianconeri avrebbero però deciso di abbandonare la pista che conduce al nazionale polacco. Lo ha riportato pochi minuti fa il giornalista Romeo Agresti, nel corso di un’intervista con la redazione del sito Juventibus. com.