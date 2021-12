Calciomercato, il bomber rifiuta la Juventus: “Non andrò mai lì”

Calciomercato Juventus, ufficiale: il bomber rifiuta la maglia bianconera: “Non andrò mai lì” ha dichiarato a Sky Sport

Non ci sarà nessuna possibilità in futuro di poterlo vedere in maglia bianconera. Ha rifiutato ufficialmente la Juventus. Anche se probabilmente Cherubini non lo ha mai cercato dopo che aveva scelto l’Inter qualche anno fa. Insomma, adesso, le cose sono ancora più chiare.

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Sky Sport, Romelu Lukaku ha parlato chiaramente del proprio futuro. Anticipando il fatto che un giorno potrebbe anche tornare all’Inter. Ma che non accetterà nessuna proposta né della Juventus e né del Milan. “Se in futuro queste due squadre bussassero alla mia porta? Mai, mai. Prima dell’Inter c’era stato qualcosa con la Juventus? Ci avevano provato, sì. Ma quando seppi che Conte sarebbe diventato l’allenatore dell’Inter… Mi arrabbiai un po’ con il mio procuratore: sapeva che non volevo parlare con la Juve, perché in Italia c’è solo l’Inter per me, è sempre stato così.

Calciomercato Juventus, Lukaku ha confermato l’interesse

“Ho parlato anche con loro perché non avevo ancora ricevuto l’offerta dell’Inter, ma quando ho saputo che Conte sarebbe diventato l’allenatore dell’Inter ho aspettato fino alla fine. È chiaro che in futuro, dovessi tornare in Italia, andrei all’Inter. Oppure tornerei all’Anderlecht”. Parole chiare, insomma, quelle dell’attuale attaccante del Chelsea che ha quindi confermato che la Juve ci aveva provato eccome. Ma poi alla fine ha deciso di andare dai rivali di sempre dei bianconeri.