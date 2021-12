Calciomercato Juventus, per Morata accordo vicino | Chi sarà il sostituto

Calciomercato Juventus, l’attaccante sta cercando di trovare un’intesa con il Barcellona. Ma è una trattativa piena zeppa di ostacoli.

L’interesse c’è. Il gradimento da parte del giocatore pure. Alvaro Morata e il Barcellona si desiderano. Decisiva è stata la telefonata di Xavi al giocatore bianconero. Il Barça ha bisogno di rinforzare l’attacco e dopo aver messo a segno il colpaccio Ferran Torres dal Manchester City si è subito fiondato sullo spagnolo della Juventus. L’operazione ritorno (in Spagna) è ufficialmente cominciata. Dalla Catalogna ne sono abbastanza sicuri.

Ma i possibili intoppi ci sono e non sono affatto pochi. Innanzitutto, il calciatore è di proprietà dell’Atletico Madrid e se la Juventus volesse riscattarlo a giugno dovrebbe versare 35 milioni di euro nella casse della società madrilena. Poi c’è il nodo ingaggio. Come riporta calciomercato.it, non c’è ancora una vera e propria intesa tra Morata e i blaugrana.

Calciomercato Juventus, spunta fuori il nome di Origi

Il Barcellona ha infatti bisogno di alleggerire il suo monte ingaggi e lo stipendio di Morata – che al momento guadagna circa 10 milioni di euro all’anno – peserebbe tantissimo. Motivo per cui servirà prima effettuare qualche operazione in uscita. L’altro ostacolo, infine, riguarda la Juventus. Che se lascerà partire Morata a gennaio dovrà necessariamente trovare un sostituto. Anche se un attaccante, nel mercato di gennaio, arriverà a prescindere.

Un nome che è uscito fuori nelle scorse ore è quello del belga Divock Origi, attaccante che non trova spazio nel Liverpool ed è in scadenza a giugno. Ma restano ancora in ballo Icardi – qui il problema è il mancato accorso sul riscatto – Depay, Martial e Aubameyang. Senza dimenticare quel Vlahovic che rimane il grande obiettivo per l’estate.