Morata ha deciso di andare via | La Juventus cerca il sostituto

Morata ha raggiunto un’intesa totale con i Barcellona ed ha chiesto alla Juventus di interrompere la sua esperienza in bianconero. Valutazioni in corso.

Morata ha allargato lo smile. Sì, andrebbe al Barcellona non tanto per disamore verso la Juventus, squadra in cui è tornato con piacere, ma per le prospettive di carriera. Lo spagnolo è quasi sicuro che la Juventus, a fine stagione, non lo riscatterà per 35 milioni dall’Atletico Madrid e per lui questo significherebbe tornare all’Atletico e a Simeone. Un allenatore con cui – ampio eufemismo – non è stato amore a prima vista. Il Barcellona invece gli offre un legame di 18 mesi, da concordare con la Juve – che dovrebbe rinunciare agli ultimi sei mesi di prestito – e con l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino. Tutto fatto? Calma.

Morata, addio alla Juventus

Il calciatore ha un accordo totale con i blaugrana. Ha deciso di andare e aspetta le mosse di Arrivabene. Le possibilità che la Juve trovi un 9 per liberare Morata nell’immediato sono basse. Nessuna trattativa avanzata. Scommessa facile: Alvaro festeggerà Capodanno da juventino. Certo, però, il mercato è lungo – manca un mese – e sa cambiare il cielo in poche ore, con un colpo di vento. Le possibilità del resto non mancano. Mauro Icardi e Edinson Cavani sono due nomi da tener presente. La Juve li apprezza da anni e ha pensato a loro anche recentemente. Ostacoli, ben presenti. Per Icardi, la volontà del Psg di non concedere un prestito senza obbligo di riscatto. Per Cavani, la resistenza dello United e la volontà di Edi, che già in passato ha scelto di non aprire a un trasferimento a Torino. Qualcosa però si è mosso e si potrà muovere. Il canterano e il Barcellona sostanzialmente hanno un accordo su tutto, con una soluzione che porterebbe Alvaro in una “piccola Spagna”: in attacco con Ferran Torres (e Ansu Fati), in squadra con Pedri e Gavi, come in un’ipotetica nazionale del presente e del prossimo futuro.