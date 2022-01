Calciomercato, il pupillo di Allegri ha scelto la Juve: “Principio d’accordo”

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo. Il giocatore sembra non avere più dubbi e vola sempre più vicino a vestire la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo. La mossa decisiva è già stata compiuta. Come conferma anche il portale di ‘Calciomercato.com’ Tra Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, e Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, esiste già un principio d’intesa che va solo perfezionato nei dettagli finali. Infatti, la cosiddetta ‘quadra’ dovrà essere stabilita sul principio di riscatto. Leonardo vorrebbe cedere l’argentino a titolo definitivo con un’offerta tra i 35-40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, Allegri “tradito” | Esclusione a sorpresa

Icardi verso la chiusura | Riscatto a 35-40 milioni di euro.

Un riscatto da 35-40 milioni di euro la richiesta posta ai bianconeri. Ma la dirigenza della Juventus avrebbe preferito il diritto di riscatto, ovverosia, fare sei mesi con l’argentino e poi decidere, in base alle prestazioni offerte, se riscattarlo o meno. Insomma il principio d’accordo è cosa fatta, ora bisogna limare questi dettagli ma come dicevamo poc’anzi, la situazione sembra molto ottimistica per la chiusura della trattativa con inoltre l’ormai quasi certificato passaggio di Morata in maglia blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio dopo sei mesi | Scambio immediato

Il ritorno di Mauro Icardi in Italia non è solo un occasione di riscatto per il bomber argentino ma è anche ben voluto dall’agente e moglie Wanda Nara che, come sappiamo, vive ancora a Milano e ama stare in Italia. Tutto quindi potrebbe volgersi al termine come nelle favole migliori della storia del calcio. L’ex capitano dell’Inter si appresta a ritornare in Italia più agguerrito che mai e la Juventus ha bisogno di ritornare nei piani alti della classifica. Allegri è pronto ad abbracciare un suo pupillo.