Calciomercato Juventus, addio dopo sei mesi | Scambio immediato

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione potrebbe vedere un clamoroso scambio in attacco con due profili coinvolti.

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione di mercato potrebbe avere del clamoroso per quanto concerne l’attacco, stando infatti all’indiscrezione di ‘Sky Sport’, il profilo di Arkadiusz Milik, già in auge per diverso tempo in casa bianconera, è sempre da tenere in considerazione valido per Allegri come lo è già stato in passato per Sarri. Il Marsiglia, club francese che ne detiene il cartellino, però, non è disposto ad accettare l’ipotesi prestito com’era stato chiesto dai bianconeri. Il club preferirebbe ricevere un’offerta di almeno 20 milioni di euro.

Scambio Kaio Jorge – Milik la suggestione in attacco

Stando all’indiscrezione i due club potrebbero però avvalersi dell’ipotesi dello scambio di cartellini in attacco. Una suggestione davvero inaspettata perché la squadra di Allegri metterebbe sul piatto il cartellino del giovanissimo Kaio Jorge, il brasiliano comprato proprio dal Brasile che non è riuscito ancora a mettersi in luce in questa prima parte della stagione, giocando davvero pochissimo. Un giocatore dal potenziale ancora inespresso e dalla crescita possibile, che potrebbe intrigare il club francese.

Di conseguenza i due club, come riportato da Sky Sport, prenderebbe in seria considerazione l’ipotetico scambio tra il polacco e il giovane brasiliano, che fino ad ora non ha trovato grande spazio nei primi mesi a Torino. Una suggestione che farebbe quindi piacere anche al Marsiglia sempre di più proiettato verso giovani top players.