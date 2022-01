Juventus-Napoli, Allegri “tradito” | Esclusione a sorpresa

Juventus Napoli, Allegri potrebbe dover cambiare tutto in attacco già per la super sfida di campionato casalinga.

Juventus Napoli, la super sfida di campionato potrebbe avere un ribaltone improvviso. Stando infatti alle ultime indiscrezioni anche confermate da ‘La Gazzetta dello Sport’, la situazione riguardante Alvaro Morata potrebbe, letteralmente, stravolgersi. Come sappiamo, la punta spagnola è stata contatta direttamente dal mister Xavi del Barcellona e d’allora, scrive la Gazzetta, la sua testa è proiettata solo al Barcellona. Pertanto l’arrivo di una nuova punta potrebbe già concretizzarsi in tempi brevissimi.

Morata pensa al Barcellona e la Juve aspetta il suo nuovo attaccante

Alvaro Morata è ormai sempre più vicino a vestire la maglia del Barcellona e la sua testa sembra proiettata all’imminente futuro, nonostante il giocatore sia vicino alla squadra continua a tifare Juventus, nel senso, che spera davvero che i bianconeri possano avere la meglio in una sfida così importante per la classifica ma è anche vero che l’attaccante, ormai, scalpita per vestire la nuova maglia e potrebbe quindi non giocare il match casalingo contro gli avversari storici.

Solo questione di tempo, appunto. Ma la Juventus dovrà prima concretizzare il nuovo attaccante che sembra essere, sempre di più, Mauro Icardi. L’ex punta dell’Inter e capitano nerazzurro, si appresta a ritorna in Italia e lo farà da protagonista con una squadra molto importante per il suo futuro. Solo questioni di giorni o addirittura di ore? I tifosi aspettano e sognano già il nuovo binomio offensivo.