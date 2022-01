Calciomercato Juventus, assist di Conte: il bomber lo “porta” lui

Calciomercato Juventus, un “aiuto” per i bianconeri potrebbe arrivare indirettamente proprio dal loro ex allenatore.

A Londra è ufficialmente scoppiata la grana Lukaku. L’ormai famosa intervista concessa qualche giorno fa a Sky sta generando una serie di scottanti indiscrezioni di mercato. Nelle parole del centravanti belga traspare un velato sentimento di tristezza, quasi come se si fosse pentito della scelta di lasciare l’Inter per tornare al Chelsea. In effetti i suoi primi mesi in Inghilterra non sono stati eccezionali. Tra l’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo per diverse settimane e il numero di gol ancora relativamente basso per un goleador di razza come lui.

Dall’Inghilterra alimentano le voci di un possibile interessamento del Tottenham, allenato dal mentore Antonio Conte. Il suo addio improvviso all’Inter, lo scorso giugno, fu una delle cause della partenza di Lukaku, legatissimo al tecnico salentino.

Calciomercato Juventus, il Tottenham si defila nella corsa a Vlahovic

Per adesso Lukaku al Tottenham è solamente fantacalcio: improbabile che il Chelsea decida di cederlo così presto. E soprattutto ad una concorrente. Ma se gli Spurs decideranno davvero di buttarsi a capofitto su Big Rom, è vero anche che la Juventus avrebbe una concorrente in meno per Dusan Vlahovic. Sul giovane attaccante della Fiorentina le principali avversarie sono proprio le ricchissime società inglesi, tra cui ovviamente il Tottenham di Conte e Paratici.

Anche la Viola sarebbe interessata a cederlo in Inghilterra, ma se qualcuna dovesse defilarsi i bianconeri potrebbero ritornare pienamente in corsa per il calciatore, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.