Supercoppa Italiana Inter-Juventus | La Lega ha deciso sul rinvio

La Supercoppa Italiana Inter-Juventus è uno dei grandi appuntamenti calcistici di questo primo mese del 2022 che è appena iniziato.

La Juventus è attesa da un calendario fitto di partite molto importanti a gennaio. In campionato, nel quale si cercherà una rimonta con la speranza di agguantare una delle prime quattro posizioni. Ma c’è anche una sfida da vincere a tutti i costi per far iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno ad una tifoseria che si attende grandi cose e che è rimasta delusa dalla prima parte della stagione. Stiamo parlando ovviamente della Supercoppa Italiana, nella quale la formazione bianconera sfiderà i rivali dell’Inter. I nerazzurri sono la squadra da battere quest’anno. Campioni in carica della serie A e ora primi in classifica e grandi favoriti per un nuovo trionfo. Sulla partita del prossimo 12 gennaio però ci sono stati negli ultimi giorni molti dubbi a causa dell’evoluzione epidemiologica nel paese. E’ arrivata però la decisione ufficiale sul possibile rinvio.

Juventus, la Supercoppa rimane in calendario il 12 gennaio

Come si legge sul Corriere dello Sport è arrivata in tal senso la decisione della Lega di serie A. Che ha confermato la data della sfida tra i bianconeri e i nerazzurri. La Supercoppa Italiana dunque resta in palio il prossimo 12 gennaio. Non è stata presa in considerazione la richiesta delle due squadre di rinviare la contesa a causa della situazione Covid del momento. Con i contagi in costante aumento e il rischio di avere delle rose con tanti elementi assenti. Dunque appuntamento confermato, salvo novità nei prossimi giorni, con Inter e Juventus che senza dubbio faranno di tutto per portare a casa il primo trofeo messo in palio nel 2022.