Calciomercato Juventus, ribaltone totale: “Non arriverà nessuno”

Calciomercato Juventus, la rivelazione che spegne gli entusiasmi dei tifosi: lo ha riferito a “Radio Bianconera”.

Quali saranno i prossimi acquisti della Juventus? L’enigma è lungi dall’essere risolto. Al massimo, potremo dire in quale reparto sarà fatto qualcosa: l’attacco, forse. Già, perché la partenza di Alvaro Morata, che freme all’idea di vestire la maglia del Barcellona, è subordinata all’acquisto di un nuovo bomber.

Le idee non mancano, i soldi sì: e così si procede con cautela, nella ragnatela delle proposte di prestito che finora non hanno intrappolato nessuno. Neanche il Psg, che comunque sarebbe più che disposto a privarsi di Mauro Icardi, ma non a svenderlo: Leonardo è stato chiaro, per adesso di darlo via in prestito con diritto di riscatto non se ne parla. In futuro, chissà. Ma la Juve, non dimentichiamolo, si porta dietro anche la zavorra di un centrocampo abulico, che in tanti sperano che venga rinforzato.

Calciomercato Juventus, la rivelazione sulle future mosse dei bianconeri

Aaron Ramsey è sempre più vicino a salutare la compagnia, con il gallese che avrebbe cominciato a trattare personalmente per un suo sbarco in Premier League. Tuttavia, non è escluso che, alla fine, la Juve decida di non intervenire per rinforzare la mediana. Questo, in sintesi, è il succo del discorso con il quale Franco Lionetti, intervenuto a Radio Bianconera, ha fatto il punto della situazione delle possibili mosse future di Cherubini: “Su Ramsey si dice che ci sia l’interessamento del Newcastle: il gallese è, infatti, fuori dal progetto della Juventus.

“Oltre questo dettaglio, devo smentire una cosa: Arthur, ad oggi, non è sul mercato. Il brasiliano rimane alla Juve fino a giugno, e quindi non credo che arriverà qualcuno. Ho chiesto di Fagioli, ma mi è stato detto che prima dell’estate non si muoverà.”