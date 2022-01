Calciomercato Juventus, addio Morata | Rottura con Allegri: quel gesto…

Calciomercato Juventus, impazza il tam tam legato ad Alvaro Morata: quel gesto di Max Allegri non è passato inosservato.

Come un fulmine a ciel sereno, Alvaro Morata ha praticamente trovato un accordo di massima con il Barcellona, per un suo trasferimento in Catalogna a stretto giro di posta che però può essere formalizzato solo dopo che la Juve si sarà cautelato con l’acquisto del successore dello spagnolo.

Tutti gli indizi portano a Maurito Icardi, anche se il Psg al momento non ha ancora aperto a quella soluzione in prestito con diritto di riscatto che permetterebbe ai bianconeri di non impegnarsi sin da subito nell’acquisto di un calciatore che comunque Allegri ha messo in cima alla lista dei suoi desideri. Già, il tecnico livornese, che stando a quanto riferito dalla Spagna, sarebbe stato una delle causae causarum della decisione del ragazzo cresciuto nella cantera del Real Madrid di cambiare aria.

Calciomercato, dalla Spagna sicuri: c’è Allegri dietro l’addio di Morata

Come evidenziato dal “Mundo Deportivo“, i rapporti tra Morata ed Allegri si sarebbero deteriorati dopo il siparietto a cui i due diedero vita nel corso della gara contro il Genoa, vinta dai bianconeri per 2-0. Poco prima del raddoppio siglato da Paulo Dybala, infatti, Morata, visibilmente nervoso per via del corpo a corpo che lo aveva vista protagonista per tutta la partita con Biraschi, era stato richiamato in panchina da Allegri. Il bomber mal digerì al cambio, al punto che uscì imbufalito dal rettangolo verde, sbottando anche contro il suo allenatore che, dunque, colse l’occasione per redarguirlo verbalmente. Sembrava che gli animi si fossero placati al fischio finale, e invece…