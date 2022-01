Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo | “Lo vendono a questo prezzo”

Calciomercato Juventus, l’annuncio sul futuro di Zaniolo che apre la porta ad un addio del fuoriclasse italiano alla Roma.

Dopo un inizio di stagione piuttosto tribolato, nel quale aveva fatto fatica a trovare continuità di rendimento, peccando troppo spesso di egoismo in alcune situazioni topiche, Zaniolo sembra essersi (ri)preso la sua Roma.

José Mourinho ha deciso di farne una sorta di seconda punta di appoggio a Tammy Abraham, e i risultati sono dalla parte dello Special One: soprattutto la roboante prestazione fornita in quel di Bergamo, ha certificato, semmai fosse necessario, tutta la classa e lo strapotere fisico di un ragazzo che, sebbene abbia ancora importanti margini di miglioramento, è una delle luci più fulgide del panorama italiano.

Tuttavia, la Roma non considera prioritario il suo rinnovo, o almeno ciò lascerebbe supporre il fatto che i giallorossi siano piuttosto recalcitranti all’idea, almeno nell’immediato, di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. La frase sibillina di Pinto: “Continua così e ti vendiamo a 100 milioni“, non ha di certo contribuito a fugare i dubbi, anzi.

Calciomercato Juventus, occasione Zaniolo: “La Roma lo vende a queste cifre”

Accostato sempre alla Juventus, per Zaniolo potrebbero aprirsi degli spiragli in Premier League, anche perché Conte sarebbe un suo grande estimatore, e qualche spiffero riferisce di un timido interessamento del Manchester United. Intervenuto nel corso della diretta su Twitch di calciomercato.it, Enrico Camelio ha detto la sua in merito al possibile addio alla Roma del “gioiellino”. Ecco le sue parole: “Se arrivano 50 milioni di euro, la Roma vende Zaniolo”. Al momento, va detto, si tratta soltanto di voci, e nessuna trattativa è stata aperta; esclusa la possibilità che ciò possa accadere a gennaio, staremo a vedere se in estate possano effettivamente esserci le condizioni per una cessione del classe ’99.