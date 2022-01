Calciomercato Juventus, addio Morata | Le parole di Xavi

Calciomercato Juventus, addio Morata: arrivano anche le parole i Xavi durante la conferenza stampa. Quello che ha detto il tecnico del Barcellona

L’affare Morata-Barcellona è uno di quelli più caldi in queste ore. Anche perché potrebbe aprire degli scenari importanti per il futuro della Juventus, che sarebbe costretta a prendere un attaccante di un certo spessore per coprire il buco che potrebbe lasciare lo spagnolo.

Insomma: la società bianconera, in questo momento, avrebbe tutto da perdere. Anche perché pensare ad arrivare a Icardi in poco tempo – oppure agli altri obiettivi che Cherubini ha messo nel mirino – è utopia o quasi. Quello che viene fuori è quindi la possibilità che la Juve si liberi di Morata solamente dover avuto la certezza di poter chiudere in breve tempo per il possibile erede. Diciamo che la trattativa potrebbe anche andare avanti per molto tempo.

Calciomercato Juventus, le parole di Xavi

A dare un’ulteriore “frenata” ci ha pensato il tecnico del Barcellona Xavi. Che ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani che la sua squadra dovrà affrontare in Coppa del Re. “Meglio parlare di quelli che abbiamo e di chi possiamo ingaggiare. Morata e Haaland sono grandi giocatori ma non sono i nostri. Se Morata firma per il Barça, rispondo io”.

Frenata, in poche parole, per modo di dire. Xavi si è limitato a dire che l’interesse c’è, senza dubbio, ma che in questo momento non se la sente di mettere bocca su un giocatore che non è alle sue dipendenze. Un affare che sembra comunque poter andare in porto. Con la Juve che dovrebbe anche incassare cinque milioni di euro. La metà di quelli versati all’Atletico per il prestito.