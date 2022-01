Calciomercato Juventus, Cherubini non sta più nella pelle: “È la priorità”

Calciomercato Juventus, la sua uscita sarebbe una priorità. Contatti continui dall’Inghilterra, possibile prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra continuano ad insistere su un futuro possibile di Aaron Ramsey in Premier League, in special modo al Newcastle. Come comunica il giornalista Dean Jones sul proprio profilo Twitter, il centrocampista gallese è pronto a salutare la squadra bianconera già nella sessione invernale. Intensi infatti sarebbero i contatti con la dirigenza del Newcastle, che nonostante la posizione in classifica precaria, vogliono rialzarsi il prima possibile.

Ramsey verso l’Inghilterra | Una priorità per la dirigenza

Lo stesso giornalista Jones definisce una “priorità” la cessione di Ramsey in Inghilterra. Come sappiamo la Juventus non è certo in un periodo roseo dal punto di vista economico, il grande stipendio percepito dal gallese potrebbe risultare complicato ancora da sostenere e per tanto una sua cessione è, in questo momento, prioritaria. Complice anche il poco rendimento stagionale e il fatto che la stessa società, allenatore incluso, non lo reputino più una priorità e nemmeno una riserva.

Ci sarebbero dunque tutti i presupposti possibili per cedere ora e in questa sessione. Il Newcastle si farebbe avanti ora sto solo da capire quale sarà l’offerta. Con la sua cessione, la Vecchia Signora, rimodellerebbe la squadra, provando a chiudere, magari, un nuovo centrocampista che in questo caso sarebbe proprio Zakaria. Lo svizzero piace ad Allegri e alla stessa dirigenza.