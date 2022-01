Calciomercato Juventus, cresce l’interesse per il promettente giocatore, che potrebbe essere l’erede di Szczesny.

Se prima era una priorità, ripartire dai giovani è diventata una necessità per la Juventus. L’amministratore delegato Maurizio Arrivabene è stato chiaro: la ricostruzione non potrà non passare dalla linea verde. Lo scopo sarà quello di scovare i futuri campioni, per evitare poi di pagarli a peso d’oro. Gli osservatori bianconeri, infatti, si sono già messi in moto da tempo, con l’obiettivo di anticipare le altre big.

Uno degli ultimi nomi al loro vaglio è quello del portiere statunitense Gabriel Slonina. Gioca nel campionato statunitense coi Chicago Fire, è titolare dell’Under-17 dell’Usa e nel prossimo mese di maggio diventerà maggiorenne. L’interesse verso il giovane estremo difensore è concreto, come riporta il quotidiano torinese Tuttosport.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, scontro in “black and white” | Via subito

Calciomercato Juventus, vicino il giovane portiere Slonina

La Juventus, a quanto pare, non è l’unica a mostrare interesse per il promettente Slonina. Su di lui ci sarebbe anche altre grandi d’Europa. Tuttosport l’aveva già segnalato nello scorso ottobre, tramite l’osservatore abilitato Figc Stefano Piro. Slonina è un portiere dotato fisicamente – sfiora il metro e novanta – ha un’ottima elasticità, forza esplosiva e – caratteristica che non deve mai mancare per chi ricopre questo ruolo – è dotato di eccellenti riflessi sui tiri a distanza ravvicinata.

Non è da escludere, a questo punto, che i bianconeri accelerino per portare il giocatore a Torino, magari assegnandolo inizialmente all’Under-23 e facendogli prendere confidenza con il calcio europeo, decisamente più competitivo di quello americano.