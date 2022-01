Calciomercato Juventus, per l’attaccante obiettivo bianconero ci sarebbero altri bianconeri, ovverosia il Newcastle pronto a chiuderlo.

Calciomercato Juventus, uno scontro a tinte tutte bianconere. Come sappiamo Aubameyang è in uscita dall’Arsenal di Arteta. Messo fuori rosa il giocatore si appresta a salutare i Gunners già nel mercato di gennaio. Tante squadre si sarebbero mosse per tesserarlo, con la Juventus che figurava in pole su tutte le altre. Ma ultima incomodo è il Newcastle, l’altro club di Premier League vuole risollevarsi immediatamente dalla posizione in classifica e farebbe leva sulla disponibilità economica che gli sceicchi metterebbero già a disposizione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber per Allegri: attesa finita | C’è il faccia a faccia

Il Newcastle vuole Aubameyang

Come comunica il giornalista Rudy Galetti sul proprio profilo Twitter, il bomber ex Milan potrebbe rimanere in Premier League e scegliere di intraprendere l’avventura bianconera ma non alla Juventus. Il Newcastle è una squadra che cerca già la rivalsa e le posizioni in classifica devono essere, ufficialmente, stravolte visto che nella prossima stagione il club degli sceicchi vuole fare faville sul mercato, cercando già da subito di ritornare ai vertici del campionato più ricco del mondo

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, incubo Covid: la decisione ufficiale dell’Asl

Ma ora bisogna pensare al presente, la Juventus sembra intenzionata a rimanere sui proprio passi puntando ancora su Morata. Lo stesso Allegri lo ha confermato in diretta durante la conferenza stampa e dunque l’ipotesi attaccante, almeno per gennaio, sembra chiudersi. Diversamente il Newcastle potrebbe invece concedere dei veri e propri fuochi d’artificio.