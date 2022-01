Guardare non solo al calciomercato invernale ma anche a quello estivo è una delle missioni della Juventus, intenzionata a rinnovare la sua rosa.

Allegri ha di fatto confermato ieri in conferenza stampa che non ci saranno rivoluzioni all’orizzonte in questa sessione di gennaio, con il solo Ramsey in uscita. E’ anche vero che manca ancora tanto al gong finale dei trasferimenti, ma bisogna fidarsi delle parole del tecnico. La Juventus guarderà magari già oltre, ai rinforzi da fare arrivare a Torino nel corso della prossima estate. Con tanti nomi interessanti anche nella lista dei potenziali parametri zero, quei calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno e che potrebbero essere ingaggiati senza l’esborso di nemmeno un euro per il loro cartellino.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, si continua a tenere d’occhio Brozovic

Come ha riportato anche ESPN il rinnovo di Marcelo Brozovic continua ad essere un argomento cruciale in casa Inter e i nerazzurri stanno cercando di stringere per arrivare ad un nuovo accordo. Del resto il centrocampista ha avuto un rendimento molto elevato e costante ormai da anni ed è logico che Inzaghi voglia tenerselo stretto. Ad ogni modo ci sono delle squadre che continuano a monitorare la situazione, nel caso non si arrivi ad un nuovo accordo. E tra questi club interessati al croato ci sarebbe anche la Juventus insieme a Tottenham e Atletico Madrid. Non c’è dubbio che il regista, ancor più a parametro zero, sarebbe davvero un colpaccio di mercato. Ma, come detto, l’Inter pare essere favorita per arrivare al rinnovo.