Juventus-Napoli probabili formazioni | Per i due tecnici ancora dubbi

Juventus-Napoli è il match in calendario nel giorno della Befana per il primo turno del 2022. Tanti dubbi riguardo le probabili formazioni.

Situazione difficile per tante squadre di serie A in questo inizio di nuovo anno, con le rose falcidiate dalle positività al Covid. Diverse gare in programma non si disputeranno. Juventus-Napoli è invece regolarmente in calendario, fischio d’inizio alle ore 20.45. Le due formazioni faranno di tutto per prendersi i tre punti e iniziare al meglio il cammino nel 2022. La squadra di Allegri deve recuperare terreno dalle rivali e per questo motivo non può accontentarsi, deve puntare sempre ai tre punti e sperare che chi sta davanti commetta qualche passo falso. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di bianconeri e partenopei.

Certamente ancora potrebbero esserci delle novità nelle due formazioni, vista la situazione Covid. In ogni caso in casa Juventus Rugani avrà una chance al fianco di De Ligt, con Locatelli che a centrocampo sarà affiancato da McKennie e Rabiot. Difficile pensare a soluzioni alternative. In attacco Chiesa non è al meglio, Dybala rientra e con Bernardeschi sarà alle spalle della prima punta. Che dovrebbe essere Morata, ancor più dopo le parole di Allegri nei suoi confronti. Napoli con una fomazione molto rabberciata a causa delle tante assenze, in attacco tocca a Mertens. Dietro di lui ci sarà anche Insigne.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Bernardeschi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.