Calciomercato Juventus, flop e addio dopo sei mesi | Pronta l’offerta

Calciomercato Juventus, inizialmente sparito dei rada, ora, per il giovane olandese potrebbe arrivare un’offerta.

Calciomercato Juventus, Ihattaren è stato uno dei casi di mercato più chiacchierati dell’anno. Vuoi perché proprio il classe 2022, finito in prestito proprio alla Samp, non si è più presentato e adesso si trova in realtà in Olanda da ottobre. Una “fuga” per problemi personali che gli ha fatto cambiare anche procuratore, da Mino Raiola per passare sotto la cura di Dursun. Fatto sta che ora si è fatto avanti una squadra: l’Utrecht, come scrivano i colleghi olandesi di ‘Voetbal International’.

Offerta per il giocatore | Prestito o addio definitivo

All’inizio della prossima settimana la Juventus potrebbe dunque ricevere un’offerta per il giocatore. Ancora da capire, però, se sarà un’offerta per l’acquisto definitivo o un ennesimo prestito. Ma data la situazione che è successa in Italia, con il mancato prestito che spettava alla squadra ligure, si andrà per l’opzione della cessione a titolo definitivo.

Dunque ancora da capire l’importo per il giocatore e soprattutto il tipo di offerta ma certamente la Juventus potrebbe avere un’uscita più agevolata da una situazione prima molto complicata.