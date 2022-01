Calciomercato Juventus, addio Ramsey | “Accoglienza” ufficiale

Calciomercato Juventus, Aaron Ramsey pronto al ritorno in Premier League e avrebbe già le lusinghe del nuovo allenatore.

Calciomercato Juventus, la situazione di Aaron Ramsey in maglia bianconera sembra ormai giunta al capolinea. Lo stesso allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato dell’addio del centrocampista gallese nel mercato di gennaio. Il suo ritorno in Premier League la priorità, tanto che tra le ultime possibili acquirenti ci sarebbe un’altra londinese, allenata da un ex stella anche del calcio italiano, Patrick Vieira. L’ex giocatore proprio della Juventus e poi dell’Arsenal avrebbe speso delle ottime parole per il gallese, come riferiscono i colleghi inglesi, Vieira avrebbe detto questo di Ramsey.

Ramsey ritorna in Inghilterra | Le lusinghe in diretta

Vieira non ha esitato ad esaltare il gallese: “Parliamo di un top player e di un giocatore che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere un grande colpo”. Secondo Vieira dunque il ritorno in Premier League del centrocampista classe 1990 rappresenta un come back davvero importante, visto che l’ha definito, senza mezzi termini, un fuoriclasse.

Ancora da capire quale sarà la destinazione. Molte squadre si sarebbe interessante a Ramsey ma nessuna l’avrebbe ancora “ufficialmente” chiuso. Sarà un’attesa di settimane probabilmente ma la Juventus intanto ha già comunicato la sua volontà di cederlo nella sessione del mercato invernale. Un addio certificato dunque e chissà se proprio la dirigenza bianconera entrerà nel mercato, cercando qualche nuovo profilo da inserire nella rosa di Allegri. Zakaria rimane sempre un nome che piace. Staremo a vedere