Calciomercato Juventus, epurazione e colpaccio: “Via prima del 31 gennaio”

Calciomercato Juventus, in casa bianconera la voci sulle possibili cessioni non accennano a placarsi. L’ultima bomba dalla Spagna.

Anche contro il Napoli, la Juventus ha confermato quell’allarmante sterilità offensiva che si sta portando dietro come una spada di Damocle dall’inizio di questa stagione. L’assenza di Cristiano Ronaldo si fa sentire, e a nulla sono valsi gli elogi di Allegri alla vigilia all’indirizzo di Morata e Dybala, autori ancora una volta di una prestazione al di sotto della sufficienza.

Lo spagnolo, tra l’altro, è finito al centro di numerose voci di mercato; il pressing del Barcellona è asfissiante, con i blaugrana che avrebbero già trovato un accordo di massima con il ragazzo cresciuto nella cantera degli acerrimi rivali del Real Madrid. Tuttavia, sono ancora due i nodi da sciogliere.

Uno è legato al possibile sostituto di Morata: il profilo di Icardi continua ad essere monitorato, ed in questo senso ci sono state delle aperture concrete. La strada, sebbene sembra essersi messa in discesa, non è stata ancora battuta con verve: l’argentino, memorizzata l’intenzione del Psg di non puntare più su di lui, starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di cambiare aria, ma non si segnalano blitz decisivi a stretto giro di posta. Ma non è finita qui.

Calciomercato Juventus, addio Morata: spunta la condizione

Intervenuto nel corso della diretta Twitch “La Casa del Futbol”, il giornalista Gerard Romero, da sempre esperto delle vicende in casa blaugrana, ha espresso tutto il suo ottimismo per la buona riuscita dell’affare Morata-Barça, confermando quanto riportato da calciomercato.it: “Mi stanno assicurando in questi giorni che se il Barcellona riesce a sfoltire bene la rosa come sta facendo, Morata si trasferirà al Barcellona prima del 31 gennaio.”

Oltre che per Coutinho, finito all’Aston Villa, si sta provando a trovare una sistemazione anche per i vari Umtiti e Lenglet, da tempo messi alla porta e in odore di cessione.