Juventus-Roma, Allegri potrebbe non essere in panchina: ecco cosa è successo al fischio finale della gara contro il Napoli.

Occasione sprecata per la Juventus, che contro il Napoli non va oltre ad un 1-1 in virtù del quale le distanze dalla compagine di Spalletti, giunta allo Stadium fortemente rimaneggiata, continuano ad essere cinque.

Nel post partita, Max Allegri, pur puntualizzando alcuni aspetti che a suo dire devono essere migliorati, ha fatto comunque i complimenti ai suoi ragazzi, in grado di recuperare dall’iniziale svantaggio con una discreta reazione. Tuttavia, proprio il tecnico livornese potrebbe non sedersi in panchina in occasione della prossima sfida di campionato contro la Roma.

Roma-Juventus, Allegri a rischio squalifica: cosa è successo

Furiosa lite tra Massimiliano Allegri e l’arbitro Sozza al termine di #JuventusNapoli riportata nei referti

Possibile squalifica del tecnico bianconero, si attende domani responso del Giudice Sportivo#RomaJuve è già iniziata — Alessandro Austini (@aleaus81) January 7, 2022

Come riportato dal giornalista de “Il Tempo” Alessandro Austini, dopo il fischio finale della gara contro il Napoli ci sarebbe stata una lite furiosa tra Max Allegri e l’arbitro Sozza, riportata nei referti. Ragion per cui, non è escluso che venga comminata una squalifica al tecnico bianconero: chiaramente si aspetterà la giornata di domani per avere il responso ufficiale del giudice sportivo.

Molto probabilmente a scatenare la rabbia del tecnico della Juventus è stata non solo la questione legata ai minuti di recupero (giudicati insufficienti dai padroni di casa), ma anche per le continue perdite di tempo a cui gli uomini di Spalletti – autori di una prestazione da giganti assoluti, in piena emergenza – avrebbero fatto ricorso per incamerare un punto preziosissimo per tenere a distanza di sicurezza Chiesa e compagni.