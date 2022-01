Calciomercato Juventus, fari sul futuro di Morata | La situazione

L’impressione è che il calciomercato della Juventus a gennaio potrebbe essere incentrato sulla questione Morata. Rimane o va via?

Questa è la domanda che si fanno anche i tifosi bianconeri, che hanno avuto però rassicurazioni nei giorni scorsi da parte dell’allenatore Max Allegri. Che ha sottolineato come Morata è un giocatore che gode della sua massima stima e dunque è atteso da una seconda parte di stagione da protagonista con la maglia della Juventus. Caso chiuso? Sulla carta sì, ma i rumors continuano. Sia sulla ricerca del club di un nuovo centravanti per il futuro, con Scamacca che rimane in pole position. Sia per quanto riguarda la possibile partenza di un Morata comunque tentato dalla chiamata di un grande club della Liga. Ecco la situazione attuale.

Calciomercato Juventus, continua il pressing del Barcellona per Morata

Su Twitter il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha parlato della situazione relativa all’attaccante bianconero, spiegando come il Barcellona sia ancora fortemente interessato a lui. Il club blaugrana attende delle novità su Morata dopo la partita di Supercoppa contro l’Inter, dunque dopo il 12 gennaio. Nelle scorse ore ci sarebbero stati dei contatti per Icardi, giocatore che però la Juventus sarebbe pronta a prendere eventualmente solo in prestito. Ipotesi che il Psg non prenderebbe in considerazione perchè vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo.