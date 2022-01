Calciomercato, game over Juve: richiesta di ingaggio pazzesca

Calciomercato, game over Juventus: la richiesta di ingaggio è pazzesca e taglia fuori i bianconeri dalla corsa al centrocampista

Avendo la possibilità di accordarsi senza che il suo futuro club spenda un euro per il cartellino, punta decisamente a monetizzare in maniera importante. Ma la richiesta appare esagerata e clamorosa. E anche oltre la portata delle casse bianconere.

Nei giorni scorsi si è parlato con molta insistenza di un profilo che la Juventus starebbe seguendo per la prossima stagione. In Italia, secondo i rumors di mercato, ci avrebbe pensato anche la Roma. Ma i giallorossi – oggi rivali in campo – sarebbero ovviamente anche tagliati fuori dalla richiesta di Kamara. Le notizie riportate dal Sun infatti, svelano le cifre che il centrocampista che va in scadenza con il Marsiglia avrebbe richiesto a chi si è presentato alla porta per strapparlo al club francese a parametro zero. Una cosa folle.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, incontro per la firma: Juventus tagliata fuori

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il dopo Cr7 parla colombiano: “C’è il contatto”

Calciomercato, la richiesta di Kamara

Sarebbero quasi 9 i milioni di euro che il 22enne vorrebbe all’anno. Tanti soldi perché come detto ha la possibilità di svincolarsi. Ma a queste cifre nessuno in Italia si potrebbe avvicinare e appare assai più probabile la destinazione in Premier League. Dove non solo il Newcastle – che di problemi economici non ne ha – lo avrebbe messo nel mirino, ma anche il West Ham starebbe cominciando a girarci intorno.

A queste condizioni la Juventus è certamente tagliata fuori senza ombra di dubbio. Cherubini non può permettersi queste cifre nonostante si parli di un elemento che ha sicuramente dei margini di crescita importanti. Ma che oltre la Ligue 1 al momento non ha conosciuto nessun’altro campionato. Sarebbe un rischio troppo elevato. Ed è proprio da operazioni del genere – vedi Ramsey – che la Juve deve stare attenta.