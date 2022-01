Calciomercato, incontro per la firma: Juventus tagliata fuori

Calciomercato Juventus, sviluppi importanti per la questione del suo rinnovo: fissato un incontro nei prossimi giorni.

Le note ristrettezze economiche hanno imposti target diversi per il mercato della Juventus, che non a caso ha ripreso a scandagliare quel mercato degli svincolati che tante soddisfazioni ha arrecato negli scorsi anni, prima di incappare nei due errori, perché fino ad ora si stanno rivelando tali, Ramsey e Rabiot.

All’interno del nutrito ventaglio di nomi accostati alla “Vecchia Signora” figura anche Sergi Roberto, con il tuttofare spagnolo che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Barcellona in scadenza nel 2022: le trattative, arenatesi qualche mese fa, dovrebbero però ripartire nel rapido volgere di qualche giorno. Secondo quanto riportato da “Marca“, infatti, i catalani non vorrebbero incappare nella stessa situazione manifestatasi con Ousmane Dembelé, ragion per cui avrebbero fissato un incontro con l’entourage del centrocampista-esterno per rivedere gli accordi per un prolungamento.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “irritato” e frustrato | Addio a tutti i costi

Calciomercato Juventus, svolta per il rinnovo di Sergi Roberto: proposto un biennale

Il Barça sarebbe intenzionato a mettere sul piatto una proposta biennale, a cui eventualmente aggiungere delle “componenti” aggiuntive dipendenti da risultati individuali e di squadra. Trapela comunque ottimismo sul buon esito della trattativa, dal momento che entrambe le parti vogliono raggiungere una fumata bianca. Sergi Roberto è legato all’ambiente catalano, e la sua priorità è ancora quella di prolungare il “sodalizio”: la sensazione è che, nonostante gli abboccamenti, più presunti che reali, di Milan e Juventus, il sodalizio è destinato a proseguire.