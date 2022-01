Juventus, tegola dell’ultim’ora: infortunio al ginocchio | Big k.o.

Juventus, un’altra tegola per i bianconeri: il top player è stato costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio.

Dopo l’iniziale vantaggio di Tammy Abraham, la Juventus è riuscita ad acciuffare il pareggio con Paulo Dybala. Tuttavia, per Max Allegri le brutte notizie non sono finite.

Alla mezz’ora, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio Federico Chiesa, per un sospetto problema al ginocchio. Dopo un intervento di Smalling, infatti, l’esterno italiano si è accasciato per un paio di minuti a terra, sofferente. Tuttavia, dopo aver provato qualche scatto, Chiesa è stato costretto nuovamente al forfait. Secondo Dazn, si tratta di un problema al ginocchio sinistro: chiaramente, nelle prossime ore verrà sottoposto agli esami strumentali di rito.

Ricordiamo che Chiesa era ritornato in gruppo dopo la sosta, trovando un goal di pregevole fattura contro il Napoli. Juventus in ansia, e non potrebbe essere altrimenti: anche contro la Roma, Chiesa aveva messo il suo sigillo fornendo a Dybala l’assist per il momentaneo 1-1. Vi terremo aggiornati.