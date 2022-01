Calciomercato Juventus, addio dopo un anno | Tripla opzione sul tavolo

Calciomercato Juventus, l’ipotesi che venga ceduto in maniera tale da garantirgli minutaggio sta diventando sempre più plausibile.

Negli ultimi anni la Juventus in un drastico cambio di tendenza ha preferito optare per una valorizzazione massiccia dei propri giovani: anche in quest’ottica si colloca, ad esempio, il progetto legato all’Under 23, che si sta sempre di più rivelando un serbatoio al quale “Madama” può attingere da un momento all’altro.

Acquistato dal Marsiglia per quasi 8 milioni di euro, il classe ‘2001 Marley Aké ha finora totalizzato 1568 minuti con la maglia della Juventus U23, mettendo a referto complessivamente anche 4 gol e 5 assist. Un bottino sicuramente niente male, per un calciatore accostato ai grandi del passato, e a cui il talento e la poliedricità offensiva non mancano affatto. Tuttavia, potrebbe essere giunto anche per lui il momento di cambiare aria, in maniera tale da garantirgli minutaggio in un contesto nel quale possa “farsi le ossa”, ovviamente in prestito.

Calciomercato Juventus, tre possibili destinazioni per Aké

Secondo quanto riferito da footmercato.net, nel destino di Aké ci potrebbe essere ancora la Francia. Sono tanti i club di Ligue 1 e di Ligue 2 che hanno effettuato sondaggi esplorativi per il talento cresciuto nelle giovanili del Marsiglia: tra questi, l’Ajaccio e il Le Havre sembrano essere le più papabili ad aggiudicarsi le prestazioni dell’ala transalpina, che però fa gola anche in Jupiler Pro League, da tempo fucina incontrastata di talenti. A tal proposito, occhio alla pista che porta allo Standard Liegi, che potrebbe materializzarsi nel corso dei prossimi giorni; insomma, ciò che sembra ormai acclarato è il fatto che, salvo clamorosi colpi di scena, le strade di Aké e della Juventus sono destinate a separarsi. Momentaneamente, of course.