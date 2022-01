Calciomercato Juventus, colpo da 100 milioni | “Ipotesi non peregrina”

Calciomercato Juventus, l’annuncio in diretta che getta ombre inquietanti sulla sua possibile permanenza in bianconero.

Contro la Roma è arrivata una vittoria fondamentale per la Juventus, che è riuscita a portare a casa una partita che sembrava ormai compromessa. Grandissima la reazione di Dybala e compagni, che nell’arco di sette minuti sono riusciti a bucare per ben tre volte la rete difesa da Rui Patricio, dandosi un’iniezione di fiducia di indicibile valore

Nel deserto della manovra bianconera del primo tempo, uno dei pochi a salvarsi è stato sicuramente Paulo Dybala. La “Joya”, imbeccato da Chiesa, ha trovato un altro goal dei suoi, dalla sua mattonella, con un tiro a giro sul secondo palo che è valso il momentaneo 1-1, rispondendo indirettamente anche alle parole di Maurizio Arrivabene, che poco prima del fischio d’inizio aveva rivelato come “tutti si devono meritare il posto”. Il riferimento, neanche troppo velato, era alla questione legata al rinnovo di contratto della Joya, che per adesso non ha ancora portato alla fumata bianca che ci si aspettava da tempo.

Calciomercato Juventus, spiragli per un addio di Dybala? L’annuncio di Biasin

E pensare che un accordo di massima sarebbe stato raggiunto da tempo sulla base di un contratto fino al 2026, a circa 8-9 milioni di euro più bonus. Sebbene Jorge Antun sia arrivato dall’Argentina anche questo mese, alla fine le parti hanno preferito darsi appuntamento molto probabilmente a febbraio, a mercato concluso, per quella che sarà a tutti gli effetti la resa dei conti definitiva. L’intesa è lì, pronta per essere formalizzata, ma il rettilineo del traguardo non è stato ancora imboccato, e non sono esclusi scivoloni all’ultima curva. Metafora che sintetizza in modo pregnante il contenuto dell’intervento del giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, che ha detto la sua sulla vicenda nel corso della Diretta su Twitch di CMITV TV:

“Addio di Dybala a zero? Non si tratta di una possibilità del tutto peregrina: chiaramente le probabilità che alla fine arrivi il rinnovo ci sono tutte, ma ascoltando le parole di Arrivabene, bisognerebbe fare un contratto di cinque anni spendendo circa 100 milioni di euro (al lordo), per un calciatore molto altalenante nell’ultimo anno e mezzo.”