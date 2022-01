Calciomercato Juventus, bomba Pogba: un solo club pronto al blitz

Calciomercato Juventus, il centrocampista francese quasi certamente si libererà gratis la prossima estate ma il numero delle pretendenti si riduce.

I futuri parametro zero agitano il mercato. Saranno in parecchi, la prossima estate, a liberarsi gratis dal proprio club. E alcuni nomi sono di quelli grossi. Uno di questi, Lorenzo Insigne, è già venuto allo scoperto, rendendo ufficiale l’accordo con i canadesi del Toronto. Finisce l’avventura al Napoli per l’attuale capitano azzurro, che proseguirà la sua carriera oltreoceano. Nulla di significativo invece dal fronte Kessié: il centrocampista del Milan, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, non ha ancora accettato la proposta dei rossoneri. Eppure all’orizzonte non si intravedono grosse novità.

Parametro zero che non mancano nemmeno in Inghilterra. Tra questi c’è uno dei sogni proibiti della Juventus, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. I tifosi inneggiano da tempo ad un suo ritorno. Tuttavia, non è affatto semplice riportarlo a Torino, malgrado non abbia più alcune intenzione di continuare a giocare ad Old Trafford.

Leggi anche: Juventus, torna l’incubo Covid | Nuovo positivo in squadra

Calciomercato Juventus, è il Psg l’unico club in corsa per Pogba

Pogba quasi certamente andrà via a zero da Manchester. Le possibilità che firmi il rinnovo coi Red Devils sono residue. Lo ha fatto intendere anche il nuovo allenatore Ralf Rangnick, che qualche giorno fa ha parlato delle sue condizioni fisiche – il transalpino è da settimane alle prese con un infortunio – aggiungendo che non “spetta a me convincerlo a restare”. Nessun commento da parte del suo agente Mino Raiola, ma non sono pochi i segnali che rivelano come la sua seconda avventura inglese sia agli sgoccioli.

Secondo quanto riporta il Times al momento c’è solamente un club sul francese, con Real Madrid e Juventus che si sarebbero defilate dalla corsa per una questione d’ingaggio. Si tratta del Psg, che non avrebbe alcun problema ad soddisfare le sue pretese economiche.