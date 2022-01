Calciomercato Juventus, grana Dybala: doppio ostacolo prima del “sì”

Calciomercato Juventus, grana Dybala: c’è un doppio ostacolo prima del sì definitivo. Ecco le ultime sul rinnovo dell’attaccante argentino

La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala sta tenendo impegnati i dirigenti della Juventus da troppo tempo. Sembra fatta ma l’annuncio non arriva. E il tempo stringe, in maniera clamorosa, e la Joya potrebbe anche decidere – non lo farà, ovviamente – di firmare per un altro club andando via a parametro zero.

La tensione soprattutto tra i tifosi sale. Anche perché perdere il calciatore argentino significa perdere un elemento in grado – e si è visto anche ieri sera – di trovare una giocata importante in un solo secondo e rimettere le cose a posto. In poche parole un crack, uno di quelli che possono realmente decidere tutto nello spazio di poco tempo. Delle novità importanti comunque sul rinnovo dell’argentino le ha date Ciro Venerato, giornalista della Rai.

Calciomercato Juventus, doppio ostacolo Dybala

Le sensazioni senza ombra di dubbio rimangono positive. Ma come detto più passa il tempo più la situazione diventa scottante. Secondo Venerato, sarebbero due i punti sui quali si è incagliata la trattativa.

“La Juve continua ad avere una linea prudente ma al tempo stesso ottimista, nel senso che ad oggi non si si intravedono divorzi inattesi tra Dybala e la Juventus. Aspettiamo febbraio ovviamente per capire bene. Credo debbano risolvere alcune piccole schermaglie legate alla durata del contratto – 4 o 5 anni – e soprattutto ai bonus, che faranno la differenza sullo stipendio del calciatore”. Insomma, ci sarebbero ancora gli ultimi dettagli da limare. Tutto fatto ancora no. Ma le cose potrebbero andare a buon fine il prossimo mese. Si spera.