Calciomercato, la Juventus si fa sotto per il bomber | Colpo da 42 milioni

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni inglesi la dirigenza è pronta a chiudere un importante rinforzo offensivo.

Calciomercato Juventus, stando all’indiscrezione rilanciata da ‘Eurosport Uk’ sulle tracce del bomber del Fulham ci sarebbero proprio i bianconeri che avrebbero già fatto sapere al club inglese la volontà di trattare l’attaccante. Il Fulham accetterebbe un’offerta non inferiore a 35 milioni di sterline, in euro sarebbero 42 milioni. Un giocatore che già da tempo è finito nei radar della dirigenza bianconera e adesso sarebbe pronto per il grande salto di qualità. Tutto questo indipendentemente da quale sarà il futuro di Alvaro Morata.

Richiesta da 42 milioni | La Juve vuole Mitrovic

Un vero bomber di razza. Mitrovic è quel tipo di attaccante capace di fare le fortune di tante squadre e l’ideale vista la disposizione tattica di Allegri. Per il bomber del Fulham ci vorranno almeno 42 milioni, queste le richieste del club londinese che potrebbe, davvero, avere difficoltà a trattenere il giocatore viste le lusinghe del club di Andrea Agnelli. Come riferiscono i colleghi inglesi, l’operazione è già avviata con tanto di contatti tra i due club.

Intanto in casa bianconera c’è sempre in ballo la questione relativa al futuro di Alvaro Morata che proprio dalla prossima stagione potrebbe non essere riscattato dalla Juventus, visto che lo spagnolo è ancora un tesserato dell’Atletico Madrid. Proprio Morata potrebbe finire al Barcellona di Xavi per spostare il nuovo progetto di rifondazione, ma per il momento Allegri ha preferito puntare su di Alvaro ancora fino alla fine della stagione, scacciando dunque le voci che lo vedevano fuori da Torino già a gennaio.